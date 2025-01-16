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Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США

Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США
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Юсуф Алекперов, являющийся сыном основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, решил выйти из совета директоров московского «Спартака». Об этом сообщает РБК-Спорт со ссылкой на собственные источники.

По информации РБК-Спорт, решение Юсуфа Алекперова продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Министерства финансов Соединённых Штатов Америки. Алекперов вошёл в совет директоров «Спартака» в 2021 году. Он владеет 0,2% акций «ЛУКОЙЛа».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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