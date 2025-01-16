Созин — об уходе игроков из «Спартака»: клуб не учится на своих ошибках

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об уходе Виллиана Жозе и Томаша Тавареша из московского «Спартака».

«Кажется, в связи с отсутствием громких трансферов в РПЛ в начале января, люди перестали обращать внимание на события. Но за половину месяца «Спартак» отдал бесплатно двух легионеров! Людей, на которых были потрачены миллионы евро. Один пришёл в клуб после крестов – съели. Второй приехал с 10 лишними килограммами – тоже замяли. И главное, что подписывал каждого один гендиректор, а увольнял другой. Кто несёт ответственность за эти трансферы? Ведь это миллионы евро, просто потерянные миллионы евро.

Я не понимаю логику «Спартака»: один директор берёт ненужного игрока, второй директор – берёт игрока с лишним весом, а третий – убирает обоих. И где здесь успех? А главное: «Спартак» не учится на своих ошибках. Теряет миллионы – и им плевать.

Недавно об Угальде говорил Черчесов – и я с ним полностью согласен. Посмотрите, его агент вовсю кричит о том, что футболиста хочет купить «ПСЖ». Дружище, если ты нужен «ПСЖ» – беги туда. Но что-то я пока не вижу, чтобы в «Спартак» пришло по нему достойное предложение.

«Спартаку» пора заканчивать с этим шантажом. Иначе клуб потеряет огромные деньги: даже не миллионы евро, а десятки этих миллионов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.