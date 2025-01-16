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Радимов: Маврин мог бы играть на уровне РПЛ, но если бы ему было хотя бы 25

Радимов: Маврин мог бы играть на уровне РПЛ, но если бы ему было хотя бы 25
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о приглашении 35-летнего полузащитника медиафутбольного «Амкала» Василия Маврина на просмотр в «Пари Нижний Новгород».

«Все понимают, что история с Васей в «Пари НН» скорее медийная, чем спортивная. Я высоко оцениваю его футбольные навыки и убеждён, что на уровне РПЛ он играть мог бы, но если бы ему было хотя бы 25. Но в любом случае даже пройти сборы — уже круто. Знаю, что Вася тренирует детей, и уверен, для его подопечных это тоже яркая и классная история, когда их тренер окажется в команде РПЛ — просто супер!» — написал Радимов в телеграм-канале.

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