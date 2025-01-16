«Химки» разорвали контракт с защитником Тереховым

Подмосковные «Химки» разорвали контракт с защитником Сергеем Тереховым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Сергей Терехов провёл восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.