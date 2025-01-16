Игрок «Спартака» Литвинов: личная и командная цель на сезон — стать чемпионом

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своей индивидуальной цели на сезон. По словам полузащитника, он хочет стать чемпионом России, как и вся команда Деяна Станковича. Отметим, что Литвинов в этом сезоне провёл 19 матчей во всех турнирах, на записав на свой счёт результативных действий.

«Индивидуальная цель на ближайшие полгода — прогрессировать, вернуть место в составе. Также для меня индивидуальная, как и командная цель — стать чемпионом. В перерывы на сборную хочется туда ездить, постоянно вызываться. Надеюсь, что повезёт и, как и в прошлом году, найдут сильных соперников на весну, как тогда была Сербия», — приводит слова Литвинова «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.