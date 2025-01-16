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Колыванов: «Динамо» не притащит силком Бителло, но санкции к игроку надо применять

Колыванов: «Динамо» не притащит силком Бителло, но санкции к игроку надо применять
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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее сообщалось, что интерес к Бителло проявляет бразильский «Ботафого».

«Если «Динамо» не хочет отпускать Бителло, а тот не приезжает на сборы, то надо применять санкции. Клуб вправе это сделать. Я не знаю, какое отношение у руководства с игроком, но они же говорили о чём-то перед зимней паузой. Не может человек просто так уехать, а потом сказать, что не вернётся. Какие-то договорённости существуют. Но силком его не притащат, будут наказывать. Кому от этого будет легче? Когда подписывал контракт, должен был понимать, что подписывает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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