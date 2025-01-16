«Арсенал» может подписать капитана «Ромы»

Лондонский «Арсенал» планирует усилить свою линию полузащиты. На радары «канониров» попал хавбек и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. В кандидатуре итальянца лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что на Пеллегрини также претендуют «Интер» и «Наполи». «Арсеналу» придётся побороться с грандами Серии А за право подписания Лоренцо. Действующий договор хавбека с римскими «волками» рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в € 14 млн. В нынешнем сезоне на счету Пеллегрини 21 матч во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.