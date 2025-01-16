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Колыванов: «Спартаку» легче избавиться от Жозе и Тавареша и взять тех, у кого горят глаза

Колыванов: «Спартаку» легче избавиться от Жозе и Тавареша и взять тех, у кого горят глаза
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов прокомментировал уход из московского «Спартака» Виллиана Жозе и Томаша Тавареша. С обоими футболистами красно-белые расторгли контракты.

«Когда люди не играют, нормальная практика с ними расставаться. От них ожидали большего. Тавареш мало играл, особой пользы не принёс. Жозе тоже – один гол за половину сезона. Ничего страшного в этом нет. Хочется, чтобы футболисты прогрессировали, а не стояли на месте. «Спартаку» легче избавиться от таких игроков, а на их место взять новых, у которых будут гореть глаза. Ошибки допускают все клубы – из восьми иностранцев один окажется посредственным», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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