Скопинцев заявил, что не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году. По словам футболиста, это может случиться позже.

«Вернут ли Россию в международные соревнования и еврокубки? В 2025-м не верю. Позже, скорее всего, естественно, все ждём этого», — приводит слова Скопинцева «Советский спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.