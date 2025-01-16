Матвеев: Бикфалви — легенда «Урала» и человек с большим сердцем, его будет не хватать

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев, становившийся лучшим бомбардиром первого чемпионата России, высказался об уходе Эрика Бикфалви из клуба.

«Эрик — легенда «Урала», провёл здесь очень много лет. Это человек с большим сердцем, он лучший бомбардир команды. Бикфалви верой и правдой долго служил «Уралу», при нём команда выступала стабильно. Но рано или поздно всё заканчивается, пришло время расставаться. В этом сезоне Эрик уже не так много играл по разным причинам. Конечно, очень жаль, но это футбол. Незаменимых людей не бывает, но Эрик был лидером и двигателем «Урала» на протяжении долгих лет. Его будет не хватать», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.