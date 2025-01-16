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Тюкавин не вылетел на сбор «Динамо» в Катар из-за болезни

Тюкавин не вылетел на сбор «Динамо» в Катар из-за болезни
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пропустит начало зимних сборов команды из-за болезни.

«К сожалению, за день до вылета на сбор (то есть во вторник, 14 января), у Константина Тюкавина поднялась высокая температура — выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел. Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведёт втягивающие индивидуальные тренировки. Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам, он может прилететь уже в ближайшие один-два дня», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» «РБ Спорт».

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