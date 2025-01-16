«Барселона» объявила о продаже VIP-мест на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» объявила о продаже VIP-мест на проходящем через этап реконструкции стадионе «Камп Ноу».

«Барселона объявляет о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» в рамках операции, над которой клуб работал в последние месяцы и которая в конечном итоге стала ключом к возвращению соблюдения правил финансового фэйр-плей Ла Лиги. Клуб закрыл сделку на 475 мест с двумя отдельными инвесторами из стран Ближнего Востока. Срок действия — 30 лет. Соответствующая документация по этим соглашениям была передана в Ла Лигу до полуночи 31 декабря 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков.