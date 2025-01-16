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«Ты тёлка — стой и улыбайся». Серёгина — об отношении к женщинам на «Матч ТВ»

«Ты тёлка — стой и улыбайся». Серёгина — об отношении к женщинам на «Матч ТВ»
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Известная телеведущая Олеся Серёгина рассказала о предвзятом отношении к женщинам на «Матч ТВ». По её словам, многие мужчины пытаются соревноваться с женщинами в сфере спортивной журналистики, чтобы доказать, что они лучше разбираются в спорте. Серёгина не понимает такой подход. Девушка считает, что нужно помогать друг другу вне зависимости от пола.

«На «Матче» изначально другое отношение к женщинам – типа они априори ничего не делают, а даже если делают, то мало и плохо. Мне не нравится, что выстраивается оппозиция между мужчинами и женщинами, которые делают одно дело. Ну, уберите всех женщин, работайте одними мужиками, рассказывайте друг другу, какие вы умные. Давайте так сделаем?

Если ты профи, то не будешь соревноваться и что-то доказывать, а сделаешь так, что вы оба будете классно смотреться в эфире. Если бы все мужчины вели себя как профессионалы, помогали женщинам разобраться и что-то понять, всё выглядело бы иначе. Но у нас сразу начинается объективация. «Ты тёлка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?» — приводит слова Серёгиной Sports.ru.

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