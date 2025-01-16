Стали известны новые подробности возможного ухода Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

Появились новые подробности по возможному уходу полузащитника Вендела из «Зенита». Игрок может перебраться в «Ботафого». Эта сделка может быть связана с обратным трансфером Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит», сообщает BTBSports.

Согласно сведениям источника, помимо Вендела, «Ботафого» также хочет включить в сделку Артура Гимарайнса из «Зенита». Речь идёт об обмене игроков сине-бело-голубых на Луиса Энрике. Однако сама схема потенциального обмена не уточняется.

23-летний Луис Энрике является воспитанником академии «Флуминенсе». В «Ботафого» форвард перешёл в феврале 2024 года из испанского «Бетиса». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.