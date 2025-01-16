«Барселона» может продать Араухо зимой, если получит выгодное предложение — Marca

Каталонская «Барселона» может продать защитника Рональда Араухо этой зимой, если получит выгодное предложение о трансфере футболиста. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. При этом отмечается, что продажа уругвайца не входит в планы сине-гранатовых.

Напомним, ранее появилась информация, что Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о новом контракте. Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.