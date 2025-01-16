Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может продать Араухо зимой, если получит выгодное предложение — Marca

«Барселона» может продать Араухо зимой, если получит выгодное предложение — Marca
Комментарии

Каталонская «Барселона» может продать защитника Рональда Араухо этой зимой, если получит выгодное предложение о трансфере футболиста. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. При этом отмечается, что продажа уругвайца не входит в планы сине-гранатовых.

Напомним, ранее появилась информация, что Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о новом контракте. Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Он останется». Полузащитник «Барселоны» Гави — о Рональде Араухо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android