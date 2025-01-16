Карраскаль заявил, что «Динамо» собирается навязать борьбу за чемпионство

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос об участии бело-голубых в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги. Он уверен, что «Динамо» навяжет борьбу за чемпионство и будет претендовать на титул, как в прошлом году.

«Может ли «Динамо» навязать борьбу за чемпионство? Да, конечно, я думаю, что мы рядом, мы собираемся это сделать, работать лучше, уделять много внимания тренировкам, чтобы мы могли сражаться, как в прошлом году», – приводит слова Карраскаля «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место.