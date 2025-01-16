«Реал» может сделать новое предложение о приобретении Александер-Арнольда в январе

Мадридский «Реал» может сделать новое предложение «Ливерпулю» о приобретении правого защитника Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Marca.

По информации источника, «сливочные» обратятся в «Ливерпуль» сразу же, как только мерсисайдцы будут готовы отпустить футболиста в зимнее трансферное окно. При этом ранее появилась информация, что «красные» не горят желанием расставаться с защитником в январе. В худшем случае мерсисайдцы хотели бы сохранить его до лета.

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Реала» о трансфере Трента Александер-Арнольда в январе за € 15 млн. Напомним, срок контракта Трента с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.