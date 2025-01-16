«Челси» отозвал Чалобу из аренды в «Кристал Пэлас»

Английский «Челси» на официальном сайте объявил о возвращении защитника Трево Чалобы из аренды в «Кристал Пэлас».

«Выпускник академии присоединился к «орлам» на правах аренды в августе, провёл 14 матчей под руководством Оливера Гласнера и забил три гола.

Чалоба, который провёл за «синих» 80 матчей, немедленно возвращается на «Стэмфорд Бридж» и присоединится к основной команде Энцо Марески. Он будет выступать под 23-м номером», — написано в заявлении «Челси».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (47).