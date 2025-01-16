Вице-губернатор Самарской области Яковлев возглавил совет директоров «Крыльев»

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев избран на должность председателя совета директоров «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба в социальных сетях.
«В четверг, 16 января, прошло заседание совета директоров в обновлённом составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев.
ПФК «Крылья Советов» благодарит за работу в совете директоров и вклад в развитие клуба Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую», — написано в сообщении.
Состав совета директоров «Крыльев Советов»:
Вячеслав Арбузов — председатель правления АО «КБ «Солидарность»;
Дмитрий Алехин — заместитель вице-губернатора, руководитель администрации губернатора;
Тархан Джабраилов — глава благотворительного фонда «Служение людям»;
Сергей Макаров — директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;
Александр Милеев — вице-спикер Самарской губернской думы;
Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран «Крыльев Советов»;
Андрей Пашков — адвокат Палаты адвокатов Самарской области;
Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола и ООО «Земский банк»;
Дмитрий Яковлев — вице-губернатор, руководитель администрации губернатора.