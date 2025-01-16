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Ашветия: в прошлом сезоне «Ростов» был лучше

Ашветия: в прошлом сезоне «Ростов» был лучше
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Бывший нападающий «Ростова» Михаил Ашветия высказался об игре и результатах «Ростова» в текущем сезоне. Он считает, что команда образца прошлого сезона выглядела лучше, чем нынешняя версия ростовчан. Ашветия предположил, что проблема может быть в финансовых проблемах.

«Ростов» в этом году выступает не очень хорошо. По моим ощущениям, в прошлом сезоне «Ростов» был лучше. Видимо, внутри что-то не так. Возможно, дело в финансах. Карпин — хороший тренер, один из лучших в России, но у «Ростова» в последнее время мало что получается. Надеюсь, скоро ситуация наладится», — приводит слова Ашветии Metaratings.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 туров.

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