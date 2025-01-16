Олег Иванов рассказал, когда «Рубин» сможет побороться за медали РПЛ

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, когда казанская команда сможет побороться за медали Российской Премьер-Лиги.

— Сколько времени клубу понадобится, чтобы бороться за медали?

— Всё зависит от многих факторов: комплектования команды, финансирования. Так не бывает, что набрали воспитанников и выиграли. Правда, был «Спартак» 96-го года. Его называли «Ярцев и пионеротряд», — приводит слова Иванова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Рубин» располагается на восьмом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.