Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов рассказал, когда «Рубин» сможет побороться за медали РПЛ

Олег Иванов рассказал, когда «Рубин» сможет побороться за медали РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, когда казанская команда сможет побороться за медали Российской Премьер-Лиги.

— Сколько времени клубу понадобится, чтобы бороться за медали?
— Всё зависит от многих факторов: комплектования команды, финансирования. Так не бывает, что набрали воспитанников и выиграли. Правда, был «Спартак» 96-го года. Его называли «Ярцев и пионеротряд», — приводит слова Иванова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Рубин» располагается на восьмом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вада: надеюсь, продолжим переговоры с «Рубином» о продлении контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android