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Магкеев — об интервью Дзюбы с критикой «Локомотива»: некоторые моменты такими и были

Магкеев — об интервью Дзюбы с критикой «Локомотива»: некоторые моменты такими и были
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Бывший футболист «Локомотива», а ныне игрок «Пари НН» Станислав Магкеев вспомнил о нашумевшем интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который в резкой форме раскритиковал «Локомотив».

— Осенью Дзюба прогремел в интервью. Читал?
— Частью смотрел, частью читал.

— Он сказал правду?
— О тех моментах, которые я лично знаю, было рассказано так, как и было на самом деле. Не знаю, как общественность на это отреагировала. Думаю, много критики в адрес Артёма с его репутацией. Но в его защиту можно сказать, что какие-то моменты действительно такими и были, — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» располагается на пятом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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