«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками

Самарские «Крыльев Советов» продлили контракты с нападающим Владимиром Игнатенко и полузащитниками Иваном Бобром и Николаем Максимовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что контракты Ивана Бобра и Владимира Игнатенко были продлены до мая 2027 года, а соглашение Николая Максимова на три года — до мая 2028 года.

«На совете директоров была принята обновлённая программа развития молодых футболистов: особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам, находящимся в системе клуба», — написано в сообщении.

Указанные футболисты работают с основной командой на первом сборе.