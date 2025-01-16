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«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками

«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками
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Самарские «Крыльев Советов» продлили контракты с нападающим Владимиром Игнатенко и полузащитниками Иваном Бобром и Николаем Максимовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что контракты Ивана Бобра и Владимира Игнатенко были продлены до мая 2027 года, а соглашение Николая Максимова на три года — до мая 2028 года.

«На совете директоров была принята обновлённая программа развития молодых футболистов: особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам, находящимся в системе клуба», — написано в сообщении.

Указанные футболисты работают с основной командой на первом сборе.

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