Кварацхелия прилетит в Париж для подписания контракта с «ПСЖ» сегодня — Хокинс

Сегодня, 16 января, ожидается прибытие в Париж (Франция) грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии для завершения перехода в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Хвича Кварацхелия ожидается в Париже сегодня вечером. Медицинский осмотр состоится в пятницу утром, а затем подписание его контракта с «ПСЖ» до 2029 года», — написал Хокинс.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Кварацхелии из «Наполи» составит € 70 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.