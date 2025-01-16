Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: смысл «Динамо» держать Бителло? Надо продавать

Олег Терёхин: смысл «Динамо» держать Бителло? Надо продавать
Комментарии

Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался о ситуации вокруг полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее сообщалось, что бразилец не приехал на сборы бело-голубых. Интерес к Бителло проявляет бразильский «Ботафого».

«Пусть платят деньги за Бителло. Думаю, «Динамо» торгуется, потому что хочет другую сумму за игрока. Но для клуба это будет потерей. Надо ещё найти игрока такого уровня, чтобы он хотел приехать к нам. Если Бителло не хочет играть за «Динамо», смысл его держать? Надо продавать, а на его место купить кого-то, время есть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Защитник «Динамо» Майсторович отреагировал на возможный уход Бителло из московского клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android