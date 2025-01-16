Олег Терёхин: смысл «Динамо» держать Бителло? Надо продавать

Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался о ситуации вокруг полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее сообщалось, что бразилец не приехал на сборы бело-голубых. Интерес к Бителло проявляет бразильский «Ботафого».

«Пусть платят деньги за Бителло. Думаю, «Динамо» торгуется, потому что хочет другую сумму за игрока. Но для клуба это будет потерей. Надо ещё найти игрока такого уровня, чтобы он хотел приехать к нам. Если Бителло не хочет играть за «Динамо», смысл его держать? Надо продавать, а на его место купить кого-то, время есть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.