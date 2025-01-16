«МЮ» отклонил предложение по Гарначо в € 40 млн, «Наполи» нацелился на Ндоя — La Gazzetta

Английский «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение итальянского «Наполи» в € 40 млн по переходу аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что «Наполи» выбрал в качестве новой цели полузащитника итальянской «Болоньи» Дана Ндоя. По информации источника, переговоры можно считать начавшимися. Однако «Болонью» не устраивает первоначально предложенная сумма в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» и «Наполи» договорились о переходе грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии. Сумма трансфера составит € 70 млн, футболист прибудет в Париж уже сегодня, 16 января.