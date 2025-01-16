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Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о конфликте Слишковича с легионерами «Оренбурга»

Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о конфликте Слишковича с легионерами «Оренбурга»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о конфликте главного тренера команды Владимира Слишковича с легионерами оренбуржцев.

«Сложно сказать, какая сейчас обстановка в клубе, кто из игроков доволен, а кто нет. Думаю, новому руководству надо дать время, чтобы выстроить отношения. Разберутся. Почему у меня никогда не возникало проблем с иностранцами? Всегда происходили какие-то вещи, но договаривались. Думаю, и в этой ситуации договорятся», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее о конфликте между иностранными футболистами и Слишковичем сообщал телеграм-канал «Убойная сила».

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