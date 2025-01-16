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Агент заявил, что у игрока «Оренбурга» Марина нет конфликта со Слишковичем

Агент заявил, что у игрока «Оренбурга» Марина нет конфликта со Слишковичем
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Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Химми Марина, прокомментировал слухи о конфликте футболиста с главным тренером Владимиром Слишковичем. Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что у Владимира Слишковича испортились отношения с большинством легионеров.

«Я разговариваю с Химми каждый день. Могу гарантировать, что у него нет никаких недопониманий ни с главным тренером «Оренбурга», ни с кем-либо ещё в клубе. У Химми отличные отношения со Слишковичем, он говорит о нём как об отличном тренере!» — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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