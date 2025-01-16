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Орещук: если Бителло хочет уйти из «Динамо», пусть его агент поднимает зад и работает

Орещук: если Бителло хочет уйти из «Динамо», пусть его агент поднимает зад и работает
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации вокруг полузащитника бело-голубых Бителло. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Ботафого».

«Бителло нужно оштрафовать на круглую сумму — прибежит как миленький. Привыкли сюсюкаться с иностранцами, надоело. Он не станет играть хуже после этой ситуации. Есть пример Вендела: тот заиграл ещё лучше, чем до этого. У Бителло контракт — всё.

На него потратили больше 15 млн, «Динамо» тоже хочется заработать. Почему на Шиманьском из Польши заработали? Себа поступил по-человечески, а мог кататься по арендам и уйти бесплатно грядущим летом. Это зависит от человека, его характера и солидности. А если Бителло хочет уйти, пусть его агент поднимает зад и работает», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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