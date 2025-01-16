Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков получил приглашение на конгресс УЕФА, который состоится в апреле этого года в Белграде. Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что представители организации также планируют посетить это мероприятие.

«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдёт в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почётного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.