Состоялась жеребьёвка Кубка Легенд — 2025

С 7 по 9 февраля 2025 года в Москве пройдёт международный футбольный турнир «Кубок Легенд». Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд этой игры.

В этом году «Кубок Легенд» пройдёт в уже полюбившемся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: сборная мира, легенды Европы, легенды Африки, легенды Азии, легенды Латинской Америки и легенды России.

Стали известны результаты жеребьёвки и расписание турнира. В группу «А» попала команда России, компанию им составят легенды Африки и Латинской Америки. В группе «Б» сыграют легенды из Европы и Азии, а также сборная мира.

Расписание турнира:

8 февраля

12:00 – группа «А»: легенды Африки – легенды Латинской Америки

13:00 – группа «Б»: легенды Европы – легенды Азии

14:00 – церемония открытия

15:00 – группа «А»: легенды Латинской Америки – легенды России

16:00 – группа «Б»: легенды Азии – сборная мира

17:00 – группа «А»: легенды России – легенды Африки

18:00 – группа «Б»: сборная мира – легенды Европы

9 февраля

13:30 – матч за 5-е место

14:30 – матч за 3-е место

15:30 – финал

16:30 – церемония награждения

Турнир в 17-й раз примет столичный Дворец спорта «Мегаспорт». Билеты доступны на «Чемпионате».