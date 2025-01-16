Состоялась жеребьёвка Кубка Легенд — 2025

С 7 по 9 февраля 2025 года в Москве пройдёт международный футбольный турнир «Кубок Легенд». Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд этой игры.
В этом году «Кубок Легенд» пройдёт в уже полюбившемся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: сборная мира, легенды Европы, легенды Африки, легенды Азии, легенды Латинской Америки и легенды России.
Стали известны результаты жеребьёвки и расписание турнира. В группу «А» попала команда России, компанию им составят легенды Африки и Латинской Америки. В группе «Б» сыграют легенды из Европы и Азии, а также сборная мира.
Расписание турнира:
8 февраля
12:00 – группа «А»: легенды Африки – легенды Латинской Америки
13:00 – группа «Б»: легенды Европы – легенды Азии
14:00 – церемония открытия
15:00 – группа «А»: легенды Латинской Америки – легенды России
16:00 – группа «Б»: легенды Азии – сборная мира
17:00 – группа «А»: легенды России – легенды Африки
18:00 – группа «Б»: сборная мира – легенды Европы
9 февраля
13:30 – матч за 5-е место
14:30 – матч за 3-е место
15:30 – финал
16:30 – церемония награждения
Турнир в 17-й раз примет столичный Дворец спорта «Мегаспорт». Билеты доступны на «Чемпионате».