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Карраскаль: надеюсь, Бителло не уйдёт, он очень важный игрок для «Динамо»

Карраскаль: надеюсь, Бителло не уйдёт, он очень важный игрок для «Динамо»
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Футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на возможный уход полузащитника Бителло из московского клуба. Ранее сообщалось, что интерес к Бителло проявляет бразильский «Ботафого».

«Я не разговаривал с Бителло, ничего об этом не знаю. Надеюсь, что он не уйдёт, потому что это очень важный игрок для «Динамо». Не думал ли я сам об уходе из «Динамо»? Нет. Я чувствую себя в клубе хорошо, я уже давно здесь, в Москве», — приводит слова Карраскаля «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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