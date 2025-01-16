Агент Джимми Марина высказался об истекающем контракте игрока с «Оренбургом»

Хосе Луис Родригес, агент Химми Марина, высказался об истекающем контракте игрока с «Оренбургом». Представитель не стал раскрывать планы футболиста на будущее, однако о пролонгации контракта речи не идёт.

«Всё верно, контракт Химми Марина с «Оренбургом» истекает 30 июня. С сегодняшнего дня мы хотим сосредоточиться на этом полугодии и помочь «Оренбургу» сохранить место в Премьер-Лиге.

Если какой-то другой клуб хочет Химми сейчас, сначала он должен достичь соглашения с «Оренбургом». Мы уважаем правильный процесс», — сказал Хосе Луис Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.