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Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру
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Бывший защитник ПФК ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру. 34-летний футболист обозначил, что всё ещё не повесил бутсы на гвоздь.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично. Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

С июля 2024 года Марио Фернандес находится без клуба после расторжения контракта с петербургским «Зенитом».

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