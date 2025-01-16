«Химки» сообщили об уходе защитника Терехова

Защитник Сергей Терехов покинул подмосковные «Химки». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Защитник выступал за нашу команду во второй половине 2010 года и с августа 2023 года. В его активе 55 матчей, один гол и шесть результативных передач. Терехов был капитаном красно-чёрных и сыграл важную роль в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ.

Благодарим Сергея за высокую самоотдачу, опыт и мастерство! Желаем успехов на его футбольном пути», — написано в сообщении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Сергей Терехов провёл восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество встреч.