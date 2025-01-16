Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава совета директоров «Крыльев Советов»: клуб должен закончить сезон не ниже 8-го места

Глава совета директоров «Крыльев Советов»: клуб должен закончить сезон не ниже 8-го места
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-губернатор Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что клуб должен закончить сезон не ниже восьмого места в турнирной таблице РПЛ. Сейчас самарцы располагаются на 10-й строчке.

— Есть ли первые задачи и мысли об улучшении работы клуба? Какие проблемы видите вообще в клубе?
— Позади первая половина сезона. Мы видим для клуба определённые направления развития. Объективно клуб и болельщики, все рассчитывали на другой результат. Где-то недобрали очков, но давайте и не забывать про очень красивые победы. Сейчас наши парни активно работают в Турции, набирают форму, верим в них. Совместными усилиями сделаем всё от нас зависящее, чтобы команда хорошо подготовилась ко второй части чемпионата. В свою очередь, рассчитываем увидеть результат — место в турнирной таблице не ниже восьмого. Также ждём на трибунах всех болельщиков, видим, как они болеют, они достойны сильной команды и красивого футбола. Самара — город с богатыми футбольными традициями и с историей, которыми мы гордимся. Впереди большая работа по привлечению партнёров и по дальнейшему развитию клубной системы в части комплектования состава нашими воспитанниками, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Официально
«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android