Глава совета директоров «Крыльев Советов»: клуб должен закончить сезон не ниже 8-го места

Вице-губернатор Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что клуб должен закончить сезон не ниже восьмого места в турнирной таблице РПЛ. Сейчас самарцы располагаются на 10-й строчке.

— Есть ли первые задачи и мысли об улучшении работы клуба? Какие проблемы видите вообще в клубе?

— Позади первая половина сезона. Мы видим для клуба определённые направления развития. Объективно клуб и болельщики, все рассчитывали на другой результат. Где-то недобрали очков, но давайте и не забывать про очень красивые победы. Сейчас наши парни активно работают в Турции, набирают форму, верим в них. Совместными усилиями сделаем всё от нас зависящее, чтобы команда хорошо подготовилась ко второй части чемпионата. В свою очередь, рассчитываем увидеть результат — место в турнирной таблице не ниже восьмого. Также ждём на трибунах всех болельщиков, видим, как они болеют, они достойны сильной команды и красивого футбола. Самара — город с богатыми футбольными традициями и с историей, которыми мы гордимся. Впереди большая работа по привлечению партнёров и по дальнейшему развитию клубной системы в части комплектования состава нашими воспитанниками, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.