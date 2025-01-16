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Тренер «Зенита» оценил состояние футболистов после отпуска

Тренер «Зенита» оценил состояние футболистов после отпуска
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил форму футболистов команды после выхода из отпуска. По словам специалиста, игроки находятся в хороших кондициях — как физических, так и психологических. В то же время он отметил, что некоторые тренировки пока даются футболистам тяжело.

«Сегодня мы начали уже более направленную физическую работу. Футболисты уже не такие свежие, как на первых двух тренировках, поэтому им приходится сложновато. Все находятся в хорошей форме, все готовы плотно работать, все приезжают на тренировки с хорошим настроением. Надеемся, что у нас будет как можно меньше травм, чтобы все ребята провели полноценный сбор, чтобы все были готовы к чемпионату», — приводит слова Оливейры официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги подряд. Однако в этом сезоне команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на втором месте в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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