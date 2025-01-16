Станислав Магкеев: «Пари НН» надо менять психологию, что можно всех обыграть

Бывший футболист «Локомотива», а ныне игрок «Пари НН» Станислав Магкеев считает, что нижегородцы должны агрессивнее играть в футбол и не делать скидку на силу соперника.

«В первую очередь нам надо менять психологию: что всех можно обыграть, не нужно смотреть на эмблему. И тем более мы дома набрали только пять очков. Это неприемлемо, конечно. Одна победа за год. Те болельщики, которые ходят на стадион на каждую игру, хотят видеть другое. Мы это прекрасно понимаем. И нам нужно очень много работать во всех направлениях», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Пари НН» располагается на 12-м месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.