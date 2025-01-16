Каррера оценил период выступлений Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил период выступлений грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «Наполи». По данным СМИ, в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен». В соцсетях уже появилось видео, на котором Хвича прощается с Неаполем около мурала Диего Марадоны — легенды «Наполи» и всего мирового футбола.

«Запомнят ли в Италии Кварацхелию? Да, конечно. Хвича стал чемпионом с «Наполи», показывал великолепную игру в первом сезоне. Его здесь точно запомнят», — приводит слова Карреры интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» полностью согласовал трансфер Хвичи. Сумма сделки составит € 70 млн.