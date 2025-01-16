В «Зените» сообщили, что один из игроков получил травму на сборах

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сообщил, что футболист команды Дмитрий Васильев получил травму на зимних учебно-тренировочных сборах. Повреждение не позволит игроку полноценно тренироваться с командой. Также Оливейра заявил, что если из-за травм в обойме команды на сборах останется менее 20 футболистов, то тренерский штаб вызовет дополнительных игроков.

«К сожалению, Дима Васильев получил травму. Вроде бы ничего страшного, но она не позволяет ему выполнять тренировочную работу. Мы будем следить за динамикой, надеемся на лучшее и на его скорейшее восстановление. Конечно, если у нас будет меньше 20 футболистов в составе, нам придётся вызвать новых игроков», — приводит слова Оливейры официальный сайт сине-бело-голубых.