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В «Спартаке» сообщили, что Мангаш присоединится на сборы команды позднее из-за болезни

В «Спартаке» сообщили, что Мангаш присоединится на сборы команды позднее из-за болезни
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что футболист красно-белых Рикарду Мангаш присоединится на сборы команды позднее из-за болезни. Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ португальский защитник провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

«Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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