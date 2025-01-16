Стал известен состав «Ахмата» на первый матч на сборах с «Нови-Пазар»

Сегодня, 16 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ахмат» и сербский «Нови-Пазар». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Тодорович, Гандри, Ибишев, Адамов, Исмаэл, Уткин, Садулаев, Самородов, Луна, Мелкадзе.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.

«Нови-Пазар» находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2024/2025. Команда заработала 25 очков после 20 игр.