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Маричал рассказал, при каком условии «Динамо» будет бороться за чемпионский титул РПЛ

Маричал рассказал, при каком условии «Динамо» будет бороться за чемпионский титул РПЛ
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричал рассказал, при каком условии бело-голубые смогут включиться в борьбу за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Может ли «Динамо» навязать борьбу за чемпионство? Я думаю, что да. Нам нужно работать усерднее, продолжать готовиться, и тогда у нас может появиться шанс стать чемпионами в этом сезоне», — приводит слова Марчиала «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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