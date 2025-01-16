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Молодой лидер «Рубина» выбрал — крупный контракт в «Зените» или маленький оклад в Европе

Молодой лидер «Рубина» выбрал — крупный контракт в «Зените» или маленький оклад в Европе
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Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал о своей футбольной мечте — выступать в европейском топ-чемпионате. Он признался, что ради переезда в Европу отказался бы даже от крупного предложения «Зенита», согласившись на маленькую зарплату за рубежом.

— У меня всегда была мечта — играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно. Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.

— Представим: выходит с предложением «Зенит» и называет огромную зарплату — и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?
— Выберу поехать в Европу, — приводит слова Рожкова Sport24.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Рожков попал в сферу интересов «Зенита», «Динамо» и «Спартака». 19-летний футболист провёл в нынешнем сезоне за «Рубин» 19 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас.

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