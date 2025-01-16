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Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока. Он не поехал с «Динамо» на сборы

Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока. Он не поехал с «Динамо» на сборы
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего клиента. Напомним, нападающий не полетел с командой на первый зимний сбор в Катаре. Причина — болезнь.

— Всё нормально, завтра полетит на сборы. День-два, может, будет проходить какие-то процедуры. До сборов он провёл индивидуальные тренировки. На сборы всегда приезжает без лишнего веса. На медосмотре тренер по физической подготовке сказал, что он в хороших кондициях.

— Не рискованно ли так быстро приступать к тренировкам после болезни?
— Думаю, врачи себе не враги. Когда человек болеет, он может заразить партнёров по команде. Сейчас температура спала, сейчас нормально себя чувствует. Дай бог, всё будет нормально. Врачи сказали, что какое-то время адаптируется. Никто не собирается гробить игрока, — приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».

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