Стало известно, сколько «Зенит» готов предложить за защитника «Фламенго» Уэсли

Санкт-петербургский «Зенит» готов предложить «Фламенго» € 15 млн за защитника Уэсли. Бразильский клуб оценивает своего игрока в € 20 млн. Об этом сообщает Sport24.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).