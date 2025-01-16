Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Химок» ответил, есть ли у клуба долги перед игроками

Футболист «Химок» ответил, есть ли у клуба долги перед игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о задержании главного инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Задержание Садыгова? На данный момент нет никаких переживаний. Надеемся, всё будет хорошо. Есть ли у клуба долги перед игроками? Нет, всё нормально. Ничего критического нет», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Напомним, Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.

Материалы по теме
Официально
«Химки» сообщили об уходе защитника Терехова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android