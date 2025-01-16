Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футболист «Химок» ответил, есть ли у клуба долги перед игроками

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о задержании главного инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Задержание Садыгова? На данный момент нет никаких переживаний. Надеемся, всё будет хорошо. Есть ли у клуба долги перед игроками? Нет, всё нормально. Ничего критического нет», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Напомним, Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.