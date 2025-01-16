«Челси» готов продать двух защитников в нынешнем январе — TEAMtalk

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска одобрил продажу защитников Тосина Адарабиойо и Акселя Дисаси в нынешнем январе. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, итальянский специалист считает, что эти футболисты не вписываются в его систему. Подчёркивается, что «Челси» досрочно завершил аренду защитника Трево Чалобы, поскольку в лондонском клубе готовятся к продаже Адарабиойо и Дисаси.

В нынешнем сезоне Адарабиойо принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Дисаси сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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