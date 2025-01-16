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«Ливерпуль» опережает «МЮ» и «Ман Сити» в борьбе за «нового Эндрю Робертсона» — inews

«Ливерпуль» опережает «МЮ» и «Ман Сити» в борьбе за «нового Эндрю Робертсона» — inews
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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за 21-летнего левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, в котором мерсисайдцы видят потенциальную замену для 30-летнего Эндрю Робертсона. Об этом сообщает inews.

По информации источника, на текущий момент «Ливерпуль» выигрывает конкуренцию за подписание венгерского футболиста у «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Подчёркивается, что Керкез больше склоняется к переходу именно в «Ливерпуль», поскольку там работает Ричард Хьюз (он был техническим директором «Борнмута» с 2014 по 2024 год), который в 2023-м пригласил защитника в «Борнмут».

Нынешний клуб Керкеза готов продать его за £ 50 млн, однако не хочет делать этого зимой.

В нынешнем сезоне Керкез принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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