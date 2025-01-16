Главный тренер «Динамо» Минск прокомментировал переход Мельниченко в «Порту»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал переход 18-летнего белорусского нападающего Трофима Мельниченко в «Порту».

«Недели три назад к нам пришла первая официальная бумага из «Порту» по трансферу нашего молодого нападающего. Конечно, с финансовым предложением. Мы прекрасно понимаем, что из себя представляет этот клуб. Для нас и для молодого футболиста с точки зрения прогресса очень важно было принять этот вызов.

Клуб и тренерский штаб понимали, какая заинтересованность от клуба к молодому футболисту, который получил хорошее образование в академии минского «Динамо». Трофим провёл этот сезон в главной команде, участвовал в чемпионате страны и в еврокубках. Он неплохо себя проявил. Я уверен и знаю, что «Порту» обратил внимание на Трофима именно по играм в еврокубках. Мы не имеем права препятствовать дальнейшему развитию парня. Я знаю очень хорошо, что он ставит перед собой максимальные цели. Будем надеяться, что его прогресс будет идти хорошими шагами и дальше в «Порту», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мельниченко является воспитанником академии минского «Динамо». Всего в основном составе клуба из Беларуси Трофим провёл 37 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Также в активе 18-летнего футболиста есть одна игра за национальную команду своей страны.

По информации интернет-портала Transfermarkt, контракт Мельниченко с «Порту» рассчитан до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 250 тыс.